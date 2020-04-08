Берни Сандерс выходит из президентской гонки в США

Один из лидеров Демократической партии США, 78-летний сенатор из Вермонта Берни Сандерс, выступающий за радикальные социальные перемены, завершил борьбу за право участвовать в президентских выборах 2020 года от партии. Как сообщает The Guardian, его уход почти гарантирует, что от Демократической партии на осенних выборах против действующего президента, республиканца Дональда Трампа выступит бывший вице-президент Джо Байден.

Сандерс на первых кокусах демократов в феврале показывал высокие результаты. Однако после он стал отставать от Байдена. Последние несколько недель Сандерс сопротивлялся призывам покинуть гонку, так как пандемия коронавируса вынудила кандидатов прервать публичную предвыборную агитацию, а губернаторы штатов отложили несколько кокусов. Реагируя на обострение экономических кризисов и проблем в области общественного здравоохранения, Сандерс обновил свою повестку и предлагал изменить законодательство, чтобы каждый американец имел гарантированную страховку.

В последние недели перед выходом из гонки Сандерс фактически превратил свою политическую кампанию в кампанию против коронавируса, проводя виртуальные мероприятия по борьбе с заболеванием и собирая средства на благотворительные цели для помощи пострадавшим от пандемии.

Он сказал, что беспрецедентный кризис в области общественного здравоохранения выявил «жестокость и абсурдность» американской системы здравоохранения, которую он хотел бы заменить программой Medicare для всех. Но это не помогло его политической карьере.