Илья Яшин: Над Путиным издеваются его спичрайтеры

Адвокат Фёдор Плевако, начало XX века:

"Много бед, много испытаний пришлось перенести России... Печенеги терзали её, половцы, татары и поляки... Всё вытерпела, всё преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь... Старушка украла старый чайник, стоимостью в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно».

Владимир Путин, ХХI век:

"Всё проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем".

Вам не кажется, что над Путиным издеваются его собственные спичрайтеры?

Источник