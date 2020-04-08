В Мосгордуме пояснили принципы наказания за нарушение самоизоляции

Полицейские Москвы не могут взыскивать штрафы за нарушение самоизоляции на месте, но могут выписать протокол. Наказан может быть любой москвич, покинувший дом по неуважительной причине, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутата Мосгордумы Кирилла Щитова.

«После подписания соглашения сотрудники полиции и сотрудники полиции на транспорте получают право составлять протоколы за нарушение тех требований и правил, которые мэр своим указом вводит в рамках режима повышенной готовности», — поясняет Щитов. Ранее, 8 апреля, соглашение между МВД РФ и правительством Москвы утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Щитов напомнил, что никакие другие структуры не могут подойти к москвичу и попросить заплатить штраф. При этом полиция тоже может только составить протокол, а брать деньги не имеет права.

Штрафы могут получить и те, кто едет на личном авто. «Например, граждане вышли в парк или собрались компанией, если ППС вас остановит на машине и москвич выехал не по уважительной причине, то тогда на него может быть наложен штраф, если он поехал, например, кататься по городу», — говорит депутат.