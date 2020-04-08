Пассажиры парома в Индонезии прыгают за борт из-за страха карантина

Несколько пассажиров прыгнули за борт парома, следовавшего через индонезийские острова Борнео и Сулавеси, опасаясь, что власти не дадут судну причалить. Ранее этот паром не пустили в порт на восточном острове Флорес из-за опасений, что три члена экипажа больны коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении местных чиновников говорится, что бросившиеся за борт пассажиры были в спасательных жилетах и уплыли на берег.

«Мы просим пассажиров следовать медицинским протоколам, перед тем как сойти с корабля, и воздерживаться от любых действий, которые могут быть вредными», — говорится в заявлении официального представителя местного министерства транспорта.

В итоге на борт парома поднялись медики для обследования пассажиров. На судне возвращались из Малайзии 255 рабочих-мигрантов, после того как эта страна ввела карантин из-за коронавируса.