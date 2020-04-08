Владислав Иноземцев о лжи чиновников

Сложно пройти мимо нового сомнительного тренда, стремительно распространяющегося в официальной «экспертной» среде в России. Всем хорошо известно, что несмотря на быстро нарастающие кризисные явления в экономике, власти полны решимости отделаться чисто паллиативными мерами типа отсрочки в платежах по кредитам, отмены пеней и штрафов при оплате налогов, и т.д. Рассказывают про «ускорение» в выдаче детских пособий и прочую ерунду. При этом с самого начала данной кампании не слишком прозрачным и понятным образом рассчитывались «потенциальные» суммы «экономии» граждан и бизнеса на подобных мерах, и на основе этого утверждалось, что правительство «стимулирует» экономику уже больше чем на 1% ВВП. Однако начиная со вчерашнего дня к этой фикции прибавилась совершенно феерическая ложь от г-на Кудрина, стремительно подхваченная всеми СМИ. Глава Счётной палаты изволили сообщить, что «обещанная поддержка государства экономике уже превышает 5% ВВП, если считать выпадающие доходы от падения цен на нефть в размере 3–4 трлн руб. только на федеральном уровне» (https://www.rbc.ru/economics/…/2020/5e8cf0e89a7947c077f4550f). Хочется обратить внимание на то, что во всех поражённых кризисом странах исполнение бюджетов, принятых в прошлом году, продолжается в обычном режиме. В США, Германии, Франции, Великобритании, Японии правительства принимают ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ пакеты бюджетного финансирования, увеличивая дефициты и наращивая реальные суммы, направляемые на нужды граждан и поддержку предпринимателей. Именно эти средства, вбрасываемые в экономику «здесь и сейчас», и учитываются вменяемыми людьми как предпринимаемые антикризисные меры. Никому, кроме «эффективных менеджеров» из России пока не пришло в голову говорить о рутинном исполнении бюджетных обязательств (значительная часть которых, понятное дело, будет осуществлена по графику в середине и даже конце года) как о «поддержке экономики» — это, простите, является всё-таки обязанностью правительства и не более того. Поэтому если в России ни один человек не получит реальной дополнительной поддержки, а миллионы компаний разорятся в ходе кризиса, но Кремль отчитается о том, что он «поддержал» экономику на те же 10% ВВП, что и западные страны, не удивляйтесь: просто это будет означать, что таков был дефицит бюджета, который «залили» резервными фондами. Иначе говоря, теперь выплата регулярной зарплаты учителей, врачей и полицейских — это не обязанность государства, а «комплекс мер по поддержке экономики в условиях кризиса». В общем, очередной раз мы узнаём, что есть не только ложь, большая ложь и статистика, но всё это ещё и мнения российских чиновников...

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