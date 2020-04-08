В Белоруссии у 15 строителей БелАЭС из России подтвердился коронавирус

У 15 россиян, прибывших на строительство Белорусской АЭС, подтвержден коронавирус. Об этом сообщает «Гродненская правда» со ссылкой на заместителя главного врача Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александра Руфкина.

«Все заболевшие — граждане Российской Федерации, прибывшие в регион для строительства Белорусской АЭС, — заявил он. — В настоящий момент они изолированы и госпитализированы в инфекционные отделения учреждений здравоохранения».

По словам Руфкина, у заболевших нет температуры и каких-либо других проявлений респираторного заболевания. При этом устанавливается круг контактов заболевших: с кем общались пациенты и как долго.