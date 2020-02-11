Аркадий Любарев: Минюст дает новым партиям зеленую улицу

На сайте Минюста обновился список зарегистрированных партий. До этого там висел список на 28 февраля, в котором было 49 партий. Теперь партий стало 53.

При этом за месяц не выбыла ни одна партия. Хотя на сайте Верховного Суда РФ есть информация о решениях о ликвидации следующих десяти партий:

· Трудовой партии России (от 11.02.2020);

· Российской социалистической партии (от 13.02.2020);

· политической партии «Против всех» (от 18.02.2020);

· Партии ветеранов России (от 25.02.2020);

· партии «Российский объединенный трудовой Фронт» (от 27.02.2020);

· партии «Союз труда» (от 02.03.2020);

· партии «Развитие России» (от 02.03.2020);

· партии «Женский диалог» (от 05.03.2020);

· Партии «Великое Отечество» (от 19.03.2020);

· партии «Защитники Отечества» (от 23.03.2020).

Но они пока остаются в списке зарегистрированных.

Появились четыре новые партии. О них ранее писали. Это:

1. Политическая партия «Новые люди» (лидер — Ирэна Лукиянова, съезд прошел 1 марта, в ЕГРЮЛ внесена 24 марта);

2. Политическая партия «За правду» (лидер — Прилепин, съезд прошел 1 февраля, в ЕГРЮЛ внесена 25 марта);

3. Политическая партия «Зеленая альтернатива» (лидер — Руслан Хвостов, съезд прошел 10 марта, в ЕГРЮЛ внесена 1 апреля);

4. «Партия прямой демократии» (лидер — Вячеслав Макаров, съезд прошел 5 марта, в ЕГРЮЛ внесена 1 апреля).

Первое, что бросается в глаза: быстрота регистрации. От съезда до внесения в ЕГРЮЛ у трех партий меньше месяца, у четвертой 53 дня. Так было только в 2012 году. После регистрации «Гражданской платформы» в сентябре 2012 года (19 дней) за последующие 7 лет только Спортивная партия России «Здоровые силы» смогла уложиться в 28 дней, ну еще у «Родной страны» ушел 31 день. А тут у двух партий 22 и 23 дня, у третьей 27 дней. Явно открыли зеленую улицу.

Посмотрим, как быстро эти партии зарегистрируют 43 региональных отделения.

Заодно отметим, что последний раз новая партия регистрировалась в январе 2018 года.

Впрочем, одно время писали о шести партиях. Но две пока в отстающих. Съезд партии «Достойная жизнь» прошел еще 25 января. Но информации о ее регистрации пока нет. Про съезд Федеративной партии ничего не слышно.

При этом по состоянию на 25 марта в списке партий, имеющих право участвовать в выборах, всего 45. Месяц назад было 47. Помимо партии «Великое Отечество» и «Демократической правовой России», которых в этом списке не было и месяц назад, убрали Трудовую партию России (ликвидированную решением Верховного Суда) и «Гражданскую инициативу» (решение Верховного Суда о приостановлении ее деятельности вступило в силу).

В списке оргкомитетов партий на сайте Минюста тоже 45 штук. Это, впрочем, большого значения не имеет: не многие из них превращаются в партии.

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