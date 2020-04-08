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Более 400 россиян не могут покинуть Пхукет

08.04.2020

Рейсы из Пхукета и Бангкока в Россию, которые должны были состояться 7 и 8 апреля, отменены. Тем, кто остался на Пхукете, авиакомпании предлагают за билеты значительно большие суммы, чем анонсировал Минтранс, сообщает «МБХ медиа». При этом авиасообщение с островом, который хотят покинуть более 400 россиян, прекращается 10 апреля.

По словам одной из застрявших на острове россиянок, ей в S7 предлагали за билет без багажа заплатить 69 тыс. руб., так как рейс, на котором она планировала лететь, изначально был не российского перевозчика. При этом Минтранс сообщал, что для таких пассажиров билеты будут стоить от €200 до €400.

На сайте посольства России в Таиланде есть информация об отмене вывозных рейсов Пхукет–Новосибирск и Бангкок–Владивосток на 7 и 8 апреля. Новые даты пока не назначены. По словам россиянки, непосредственно на Пхукете находятся минимум 423 российских туриста. Там уже закрыты сухопутные границы, а после 10 апреля прекратится и авиасообщение.

В Минтрансе заявляют, что рейсы «Аэрофлота» из Таиланда в Москву и Санкт-Петербург намечены на 10 апреля.

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