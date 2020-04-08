Более 400 россиян не могут покинуть Пхукет

По словам одной из застрявших на острове россиянок, ей в S7 предлагали за билет без багажа заплатить 69 тыс. руб., так как рейс, на котором она планировала лететь, изначально был не российского перевозчика. При этом Минтранс сообщал, что для таких пассажиров билеты будут стоить от €200 до €400.
На сайте посольства России в Таиланде есть информация об отмене вывозных рейсов Пхукет–Новосибирск и Бангкок–Владивосток на 7 и 8 апреля. Новые даты пока не назначены. По словам россиянки, непосредственно на Пхукете находятся минимум 423 российских туриста. Там уже закрыты сухопутные границы, а после 10 апреля прекратится и авиасообщение.
В Минтрансе заявляют, что рейсы «Аэрофлота» из Таиланда в Москву и Санкт-Петербург намечены на 10 апреля.