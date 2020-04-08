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Верховный суд отменил запрет на рассмотрение дел во время карантина

08.04.2020

Верховный суд отменил действие запрета на рассмотрение дел из-за пандемии коронавируса. Теперь это лишь рекомендация, говорится в новом постановлении ВС, на которое обратила внимание «Медиазона». Указывается, что суды вправе сами решать, какие дела им рассматривать помимо безотлагательных. 

18 марта Верховный суд выпустил требование рассматривать только безотлагательные дела, и желательно по видеосвязи. Срок действия ограничений должен быть закончиться 10 апреля. Новые правила действуют до 30 апреля включительно. 

 

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