«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга и требует его увольнения

«Единая Россия» исключила из своих рядов замминистра промышленности и торговли, экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Ранее партийная комиссия по этике единогласно рекомендовала сделать это за его поведение в аэропорту Ижевска.

«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, «такие люди не могут работать и в органах власти». Поэтому партия ставит вопрос о несоответствии Овсянникова занимаемой должности. Соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову.

5 апреля Овсянников устроил дебош в аэропорту Ижевска, в нецензурной и грубой форме отказавшись проходить необходимый досмотр и оскорбив сотрудников полиции и работников авиакомпании. В отношении него составлен административный материал, который уже направлен в суд, напоминают в ЕР.