Россия расширяет военное присутствие на северо-востоке Сирии

Россия укрепляет военное присутствие в северо-восточных провинциях Сирии. В подконтрольный боевикам район Эль-Камышлы провинции Хасеке накануне проследовала очередная колонна российской военной техники, сообщает агентство Анадолу.

По данным его источников около 50 бронетранспортеров, танков и грузовиков с военными выехали из населенного пункта Айн Иса в провинции Ракка. Пунктом назначения предположительно стала военная база в районе аэропорта Эль-Камышлы к юго-востоку от этого населенного пункта. Российские военные соорудили на территории аэропорта сборные дома, расширив границы военной базы, где ранее было дислоцировано не менее 200 военных, десятки единиц военной техники, в том числе танков, шесть вертолетов. Командование базы расположилось в захваченных виллах, расположенных в районе аэропорта.

По мнению источников Анадолу, действия россиян направлены на усиление давления на американских военных в районе нефтяных месторождений к востоку на востоке района Румейлан.

На сегодняшний день в провинциях Хасеке, Ракка и Алеппо (в районах Мюнбич и Айн-аль-Араб) действуют 18 российских военных баз и блокпостов, на которых дислоцированы около 700 военных.