Передачу России Александровского подворья в Израиле оспаривают в суде

Зарегистрированное в Мюнхене Православное общество Святой Земли подало иск к Израилю, инспектору регистрации недвижимости этой страны, а также к России, чтобы оспорить передачу прав на Александровское подворье. В связи с этим Иерусалимский окружной суд временно наложил на подворье обеспечительные меры, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на The Marker.

Сообщения о намерении израильской стороны передать Александровское подворье России появились в связи с переговорами двух стран по освобождению из российской тюрьмы Наамы Иссахар.

Подавшее иск Православное общество Святой Земли считает себя преемником дореволюционного Императорского православного палестинского общества, его адвокаты отмечают, что в 1991 году суды Израиля и Нью-Йорка признали общество законным владельцем объекта.