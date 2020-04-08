«Проект» нашел резиденцию, построенную специально под рост Дмитрия Медведева

Резиденция в устье Волги в Астраханской области, в которой любит отдыхать бывший премьер-министр РФ, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев, через офшорные компании связана с миллиардером Алишером Усмановым, пишет «Проект».

База «Лотос» реконструировалась с 2010 года, и в 2012 году в местных СМИ писали, что ее перестраивают для Путина. Однако с момента начала ее работы туда стал ездить Дмитрий Медведев. После реконструкции на территории базы расположены восемь гостевых домов, вертолетная площадка, главный дом, ресторанный комплекс и причал. В самой базе говорят, что она принадлежит «кому надо и не для простых людей», а остановиться там людям со стороны нельзя ни за какие деньги.

База с 2010 года принадлежит компании «Лотос Проект», а ее участок входит в особо охраняемую территорию, так как находится на территории заповедника «Астраханский». Кроме этого территория попадает в пограничную зону с Казахстаном. Но с 2011 года компания-владелец базы принадлежит офшору с острова Мэн (White Peak Investments (OM) PCC Limited). Сам офшор, через ряд других компаний, связан с миллиардером Алишером Усмановым. Генеральным директором «Лотос Проекта» числится Владимир Ланцман — депутат астраханской Думы и зампред правления астраханского Облрыболовпотребсоюза. Он же является совладельцем компании «АСТ ЛОТОС», зарегистрированной рядом с бывшей турбазой. Другие совладельцы этой фирмы предположительно зять бывшего губернатора Астраханской области Александра Жилкина Владислав Брынцев и президент федерации мини-футбола Астраханской области Ремир Мухаррямов, который также зампред Облрыболовпотребсоюза.

Куратором реконструкции «Лотоса» был бывший одноклассник Медведева, президент федерации гребли России Евгений Архипов. По словам одного из строителей резиденции, там есть бассейн на 50 метров, тренажерный зал, центральный корпус с роялем, кухня «семи народов мира» с полным набором техники, кинотеатр 5d, держатели для туалетной бумаги за 5 тыс. руб. и тропический душ диаметром в один метр. При этом, по словам строителя, все на стройке делалось под рост Дмитрия Медведева. Обычно экс-премьер посещал резиденцию два-три раза в год, последний раз — осенью 2019 года.