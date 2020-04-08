В России зафиксировано 1175 новых случаев коронавируса

В России подтверждено 1175 новых случаев коронавируса в 56 регионах, 5 человек умерли. Всего зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе. 63 человека умерли, а выздоровели 580.
Новые случаи зафиксированы в следующих регионах:
🔸Москва — 660
🔸Московская область — 95
🔸Санкт-Петербург — 34
🔸Ленинградская область — 32
🔸Республика Марий Эл — 27
🔸Мурманская область — 25
🔸Краснодарский край — 24
🔸Нижегородская область — 24
🔸Липецкая область — 18
🔸Республика Коми — 18
🔸Республика Ингушетия — 18
🔸Рязанская область —15
🔸Ямало-Ненецкий АО — 11
🔸Воронежская область — 10
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 10
🔸Чувашская Республика — 9
🔸Оренбургская область — 8
🔸Хабаровский край — 8
🔸Республика Мордовия — 7
🔸Республика Бурятия — 7
🔸Красноярский край — 7
🔸Приморский край — 7
🔸Курская область — 6
🔸Тамбовская область — 6
🔸Республика Северная Осетия — 6
🔸Алтайский край — 6
🔸Тульская область — 5
🔸Чеченская Республика — 5
🔸Свердловская область — 5
🔸Сахалинская область — 5
🔸Белгородская область — 4
🔸Смоленская область — 4
🔸Тверская область — 4
🔸Вологодская область — 4
🔸Республика Калмыкия - 4
🔸Ростовская область - 4
🔸Республика Башкортостан — 4
🔸Ханты-Мансийский АО — 3
🔸Забайкальский край — 3
🔸Еврейская АО — 3
🔸Владимирская область — 2
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 2
🔸Кемеровская область — 2
🔸Новосибирская область — 2
🔸Брянская область — 1
🔸Калининградская область — 1
🔸Республика Дагестан — 1
🔸Пензенская область — 1
🔸Самарская область — 1
🔸Саратовская область — 1
🔸Курганская область — 1
🔸Республика Хакасия — 1
🔸Омская область — 1
🔸Томская область — 1
🔸Республика Саха (Якутия) — 1
🔸Республика Крым — 1