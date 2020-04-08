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В России зафиксировано 1175 новых случаев коронавируса

08.04.2020

В России подтверждено 1175 новых случаев коронавируса в 56 регионах, 5 человек умерли. Всего зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе. 63 человека умерли, а выздоровели 580.

Новые случаи зафиксированы в следующих регионах:

🔸Москва — 660

🔸Московская область — 95

🔸Санкт-Петербург — 34

🔸Ленинградская область — 32

🔸Республика Марий Эл — 27

🔸Мурманская область — 25

🔸Краснодарский край — 24

🔸Нижегородская область — 24

🔸Липецкая область — 18

🔸Республика Коми — 18

🔸Республика Ингушетия — 18

🔸Рязанская область —15

🔸Ямало-Ненецкий АО — 11

🔸Воронежская область — 10

🔸Кабардино-Балкарская Республика — 10

🔸Чувашская Республика — 9

🔸Оренбургская область — 8

🔸Хабаровский край — 8

🔸Республика Мордовия — 7

🔸Республика Бурятия — 7

🔸Красноярский край — 7

🔸Приморский край — 7

🔸Курская область — 6

🔸Тамбовская область — 6

🔸Республика Северная Осетия — 6

🔸Алтайский край — 6

🔸Тульская область — 5

🔸Чеченская Республика — 5

🔸Свердловская область — 5

🔸Сахалинская область — 5

🔸Белгородская область — 4

🔸Смоленская область — 4

🔸Тверская область — 4

🔸Вологодская область — 4

🔸Республика Калмыкия - 4

🔸Ростовская область - 4

🔸Республика Башкортостан — 4

🔸Ханты-Мансийский АО — 3

🔸Забайкальский край — 3

🔸Еврейская АО — 3

🔸Владимирская область — 2

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 2

🔸Кемеровская область — 2

🔸Новосибирская область — 2

🔸Брянская область — 1

🔸Калининградская область — 1

🔸Республика Дагестан — 1

🔸Пензенская область — 1

🔸Самарская область — 1

🔸Саратовская область — 1

🔸Курганская область — 1

🔸Республика Хакасия — 1

🔸Омская область — 1

🔸Томская область — 1

🔸Республика Саха (Якутия) — 1

🔸Республика Крым — 1


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