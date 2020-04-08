Большинство взявших ипотеку кредитные каникулы не получат

Претендовать на кредитные каникулы могут только 49% ипотечных заемщиков и порядка 45% владельцев автокредитов, около 72% заемщиков, имеющих потребительские кредиты, и более 90% владельцев кредитных карт. Такие данные Объединенного кредитного бюро приводит «КоммерсантЪ».

Ранее правительство ввело ограничения на получение кредитных каникул в размере 1,5 млн руб. по ипотечным кредитам, 600 тыс. руб. по автокредитам, 250 тыс. руб. по потребкредитам для физлиц и 100 тыс. руб. по кредитным картам.

«Особенно чувствительна ситуация для заемщиков из Москвы и Санкт-Петербурга», — отмечает гендиректор ОКБ Артур Александрович. По данным ОКБ, в Москве средний размер потребкредита составляет 528 тыс. руб., а на покупку автомобиля жители столицы брали в среднем 1,2 млн руб. Ипотеку москвичи брали в среднем на 4,9 млн руб., что более чем втрое превышает лимит.

Старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова считает, что «по потребительскому кредитованию до 20% заемщиков могут потенциально обратиться в банки за каникулами, по ипотеке доля таких заемщиков будет до 10%». Однако «нет уверенности, что все из этих заемщиков в конечном счете смогут предоставить подтверждающие документы, даже если их доход действительно упадет на 30%».