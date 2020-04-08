Билеты для возвращения в Россию будут стоить от €200 до €400

Россияне, у которых не было билетов на родину или были билеты на отмененные рейсы иностранных авиакомпаний, должны будут заплатить за перелет домой от €200 до €400.

«Возвращающиеся домой россияне должны исходить из принципа платности перелета. Если у них есть неиспользованные билеты иностранной авиакомпании, то они должны быть готовы заплатить 200 евро за человека при перевозке из пунктов вылета в Европе и 400 евро в случае дальних авиаперелетов. Предусмотрены скидки для детей. С иностранными компаниями пассажир будет решать вопросы компенсации за невыполненную перевозку в индивидуальном порядке, в том числе посредством судебных процедур», — поясняют в Минтрансе, отмечая, что те, у кого есть «неиспользованный билет российского перевозчика», попадут на борт бесплатно.

Ранее в правительстве говорили, что авиакомпаниям выделят 1,5 млрд руб. на вывоз россиян из-за рубежа в связи с коронавирусом.

На эвакуационные рейсы смогут попасть только россияне, покинувшие РФ после 1 января 2020 года.

«Все они в обязательном порядке должны быть зарегистрированы на портале Госуслуг. Количество граждан данной категории, зарегистрированных на настоящий момент в списках Минкомсвязи РФ, составляет около 25,8 тыс. человек. На основании этих сведений формируются списки вывозных рейсов. На борт могут попасть только граждане из списка Минкомсвязи РФ», — отмечают в Минтрансе.

Вывозить россиян намерены по принципу «одна страна вылета — один российский регион или город прилета», а график полетов формируется с учетом введенных ограничений по количеству прибывающих в Россию.