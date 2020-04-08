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Аэропорт Грозного будет требовать от пассажиров из Москвы отрицательные тесты на коронавирус

08.04.2020

С 11 апреля пассажиры всех рейсов «Москва-Грозный» обязаны при себе иметь справку, подтверждающую прохождение теста на коронавирус и отрицательный его результат. При этом всем пассажирам необходимо быть в защитных масках, сообщает управляющее аэропортом АО «Вайнахавиа».

«Просим заблаговременно, до покупки билетов, пройти указанный выше тест. Авиакомпаниям рекомендовано не продавать билеты пассажирам при отсутствии указанной справки. Но даже при наличии билетов пассажиры без справки об отсутствии COVID-19 допущены к посадке не будут», — отмечают в аэропорту.

Тем, у кого уже есть билеты, рекомендуют срочно сдавать тест.

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