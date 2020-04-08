Кризис актуализировал четырехдневную рабочую неделю

В обстоятельствах кризиса стала актуальной инициатива о введении четырехдневной рабочей недели, которую еще недавно экономисты называли нереалистичной и популистской мерой.

Как пишут «Ведомости», на четыре рабочих дня в неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». Сократили рабочее время для всех сотрудников корпоративного центра в Москве и административно-управленческого персонала предприятий. Источник издания, близкий к компании, говорит, что перевод затронет примерно четверть сотрудников «Сибура», но это временная мера, а антикризисные меры позволят сократить возможные потери на треть. Правление РЖД (крупнейшего работодателя России) также одобрило ввод неполной рабочей смены или неполной рабочей недели. На четырехдневную рабочую неделю временно переведены и сотрудники метрополитена в Екатеринбурге.

Для компаний, которые стремятся избежать массовых сокращений, четырехдневная неделя является хорошей альтернативой. Она равнозначна сокращению 20% штата, полагает партнер компании «Экопси консалтинг» Григорий Финкельштейн. Сокращенная неделя коснется в основном обслуживающего и офисного персонала, а не работников, занятых на непрерывном производстве.