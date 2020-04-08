Из Нью-Йорка вывезли только москвичей

Сегодня рейсом «Аэрофлота» в Москву вернутся россияне, застрявшие в США из-за карантина, но только жители столицы и Подмосковья.

По данным «Интерфакса», рейс прибудет в 15:25 мск. Но, как рассказала в Facebook Марина Аствацатурян, не все желающие смогли улететь. «Мы уже выдвигались в аэропорт, когда пришла смс от госуслуг: «ВНИМАНИЕ: Рейс только для жителей Москвы и Мособласти. Если не было обратного билета российской авиакомпании — вылет платный. Справки на стойке «Аэрофлота». Не-москвичей в нашей группе больше 75%», — написала она.

В итоге на самолет зарегистрировали только 46 человек. Остальным пришлось вернуться в гостиницу.

Самолет с гражданами США из Москвы уже приземлился в JFK. Он вылетел в 19:30 мск с большим опозданием. Как сообщал «Интерфаксу» информированный источник, самолет вывез порядка 400 американцев.

Как поясняют в Минтрансе, формирование вывозных рейсов проходит по принципу «одна страна вылета — один российский регион или город прилета». «Пассажиры вывозного рейса должны компактно проживать в этом регионе. Это позволит обеспечить необходимые условия, направленные на нераспространение COVID-19», — говорят в ведомстве.

Изначально рейсы по маршруту Москва–Нью-Йорк и Нью-Йорк–Москва были запланированы на 3 апреля, однако они были отменены из-за приостановки вывоза россиян по решению правительства РФ. Затем чиновники решили возобновить процесс. По данным российского посла в США Анатолия Антонова, вернуться домой хотят более 2 тыс. россиян.