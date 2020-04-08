Правозащитники просят Мишустина отрегулировать порядок оказания медпомощи

Правозащитная организация «Зона права» направила премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение ввести единый временный порядок организации работы медицинских учреждений в регионах. Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, в некоторых субъектах страны доступ к квалифицированной медицинской помощи оказался серьезно ограничен. Об этом пишут «Ведомости».

Так, в Татарстане запрещена плановая госпитализация пациентов, кроме случаев, когда заболевание представляет опасность для окружающих или при которых отсрочка может повлечь ухудшение состояния больного, угрозу жизни и здоровью. Но по последнему критерию точного списка заболеваний нет. Похожие ситуации в Санкт-Петербурге, Новосибирской и Ростовской областях и еще ряде регионов. По словам правозащитников, жесткость мер не всегда соотносится с эпидемиологической обстановкой.

В то же время беременным жительницам Самарской области разрешено посещать медицинские учреждения для процедур или сдачи анализов, а в Тверской власти попросили местных жителей обращаться к врачам только в случае болезни.

В тяжелой ситуации из-за введенных режимов оказались люди с онкологией и беременные, особенно те, кто наблюдался в частных клиниках и сейчас не могут встать на учет в обычные. По словам медицинского адвоката Юлии Казанцевой, по Конституции все имеют равное право на медицинскую помощь, она не может быть ограничена в зависимости от региона.