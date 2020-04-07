Михаил Ходорковский: Советы зека в эпоху карантина

Две недели карантина с непонятной перспективой, когда на улице уже настоящая весна — много это или мало?

Кому как…

Для политических активистов в России 15 суток — срок привычный, 30 — попротивнее, 60 подряд — удостоились немногие.

Вирус и власть дали возможность обрести аналогичный опыт всей стране.

Ни на что не намекаю, но вдруг пригодится?)

Мой опыт чуть обширнее: из 10 с небольшим лет за решеткой — 6 в условиях тюрьмы, около 2500 дней в камере от 7 до 20 кв.м в зависимости от числа сокамерников.

Достаточно недолго в одиночке — около месяца, чаще вдвоем, иногда втроем, редко когда больше.

Не поверите, но чем больше сокамерников, тем жизнь легче. Больше возможностей для общения и, одновременно, проще отгородиться молчанием — ведь у остальных остается выбор.

Самыми «замечательными» были месяцы в Чите, когда со мной в камере находился стукач-наркоман с большим стажем. Если ему было что донести операм — давали дозу, если нет — сидел «на сухую» неделями.

Вообще-то наркоманов среди сокамерников было немало, но они как-то быстро справлялись, а этот пребывал в состоянии перманентной ломки.

В общем верьте — недовольство вашего супруга (супруги) и близко не то, так что радуйтесь)))

Самым интересным собеседником был полковник Квачков, самым хорошим поваром — киллер «ореховских» (готовили, точнее «переготавливали» баланду, сдабривая ее тем, что передавали родные, в единственном электрическом чайнике, разрешенном в камере).

Развлечение — прогулка час в закрытом дворике и вывод к следователю или адвокату.

Как удавалось не сойти с ума и не передраться, находясь по 20–23 часа в день, долгие годы, в маленькой камере с одними и теми же людьми под постоянным психологическим давлением власти?

Несколько простых советов:

— находясь в замкнутом пространстве, никогда не продолжайте обсуждение тем, которые кого-то раздражают. Заметили раздражение — сразу в сторону! Вы же не корову делите, а время скрашиваете;

— бережно относитесь к чужому личному пространству: хочет человек побыть один — не лезьте с разговорами и не болтайтесь перед его глазами, насколько возможно;

— шум, скрип, любые постоянные звуки кого-то могут раздражать, поэтому лучше себя контролировать;

— спорт при таком сидении — обязательно! Я как-то 6 месяцев провел в одной камере в достаточно депрессивном состоянии и мало занимался. Выйдя (переводили в другую) — не смог нести свою сумку и матрац, сил не оказалось;

— а лучшей психотерапией для меня стали ручка и бумага. Самые тяжелые мысли, выплескиваемые на лист, становились легче. Правда, сразу приходилось рвать то, что не хотел сделать достоянием оперов, но это уже было неважно. Бумага — очень хороший собеседник))

Не претендую на универсальность рекомендаций, но мне помогло.

Все будет хорошо! Берегите себя.

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