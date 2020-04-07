Василий Головнин о японском премьере в дни кризиса

Он начал сегодня день рано утром встречей с экспертами для окончательного решения вопроса о введении режима чрезвычайной ситуации. Затем провел еще одно совещание с уточнением деталей, которые могут сделать Абэ-сан спасителем нации или навсегда уничтожат его доброе имя.

Потом в парламенте провел дебаты со злобной оппозицией — был обязан отчитаться там о своей программе борьбы с коронавирусом. Его трепали и кусали, обвиняли в преступной медлительности, стоившей жизни уже сотне человек, всеми силами старались вывести из себя в режиме прямой трансляции — за этом спором наблюдали массы людей, решавшие в очередной раз, верят они власти или нет.

Потом премьер Абэ провел совещание штаба по борьбе с распространением коронавируса — и опять в прямом эфире объявил о введении с ноля часов режима ЧС в зоне Большого Токио из четырех префектур, а также в двух префектурах на юго-западе главного острова страны и в одной на втором по значению острове Кюсю. Все разъяснил. А через некоторое время разъяснил еще больше — уже на пресс-конференции опять же в прямом эфире, где пытался максимально внятно рассказать соотечественникам, что происходит, что делается и что должно быть.

Короче, все будет предельно мягко, без полицейских патрулей и штрафов. Но власти просят максимально сидеть дома. Если мы сократим на 80 процентов свои контакты, то через две недели выйдем на пик выявленных заражений, а потом все пойдет на спад, пообещал премьер Абэ. Он предупредил, что Япония стоит на грани взрывоопасного распространения инфекции, и сообщил, что на всякий случай в зоне Токио заготовлены 10 тысяч гостиничных номеров для размещения больных со слабыми симптомами. И еще 3 тысячи на юго-западе. В добавление к госпиталям, где будут лечить тяжело заболевших. Чтобы не повторить европейской затычки с нехваткой больничных мест.

Абэ-сан выступил в целом сильно — думаю, японцам понравится. Тем более что объявленный вчера пакет спасения экономики и населения на сумму в 990 млрд долларов тоже как-то подкрепляет веру в будущее. На итоговой пресс-конференции премьер Абэ даже достаточно умело добавил человечинки, выразив горькое сожаление по поводу того, что мужички в Японии теперь не скоро смогут вечерком посидеть за выпивкой в условиях самоизоляции. Сам Абэ, кстати, совершенно не пьет и никогда не пил.

Сегодня в Японии умер один человек, число находящихся в тяжелом состоянии остается уже которые сутки на уровне менее сотни.

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