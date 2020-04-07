Илья Шепелин о советчиках Путина

ААААА

Вот сейчас я читаю свежую стенограмму общения президента с истеблишментом от науки. Путин просит ученых поделиться советами, как бы победить коронавирус. Первым дает слово главе Центра эндокринологии при Минздраве Ивану Дедову. И Дедов зарядил деду — уж будь здоров.

— Уважаемый Владимир Владимирович!

Я убеждён абсолютно, что Россия выйдет с минимальными потерями из этой очень сложной ситуации. Залогом такой веры, моего убеждения является то, как сегодня построена очень взвешенная, хорошо просчитанная политика государства и правительства в этой очень сложной ситуации, сложной экономической и сложной, конечно, гуманитарной…

...Для команды Владимира Владимировича, для власти сегодня характерно самообладание и компетентность, это очень важно. Я понимаю сонм проблем, которые, как айсберг внизу, приходится решать команде правительства, президенту. Но потом ведь нужно выйти к людям и надо им сказать. И так, как обратился дважды Владимир Владимирович. Он нашёл тональность разговора, когда он обращается к нам, врачам, обращается к волонтёрам, он обращается к молодёжи, он обращается к ветеранам: давайте вместе, только вместе мы можем решить эту действительно очень сложную для страны сложившуюся ситуацию…

...И при этом, Владимир Владимирович, слышится Ваша боль, боль за потери, боль, конечно, за государство. Но эта тональность правдивого разговора, очень корректного, тактичного, резонирует с нашими сердцами.

(В итоге так ничего и не посоветовал по поводу борьбы с коронавирусом, но предложил всегда сохранять оптимизм.)

А потом мы еще удивляемся, как Путин и правительство периодически принимают настолько долбобские решения. А вы посмотрите, кто их окружает.

P.S.

Все еще смешнее. Этот дядя, оказывается, научрук дочки Путина Машеньки. Член семьи практически.

Источник