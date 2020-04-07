В рейтинге богатейших людей мира от Forbes выросло число россиян

В ежегодный рейтинг богатейших людей мира по версии журнала Forbes вошло в 2020 году 102 россиянина, в прошлом году их было 100. Кроме того, сменился лидер среди наиболее обеспеченных отечественных предпринимателей, сообщает издание.

В этом году самым богатым из россиян стал президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин ($19,7 млрд). Лидер прошлого года, основатель «Новатэка» Леонид Михельсон ($17,1 млрд.) оказался лишь на третьем месте. А второе занял владелец НЛМК Владимир Лисин ($18,1 млрд). На четвертом месте богатейших россиян председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов с семьей ($16,8 млрд), пятерку закрывает президент НК «Лукойл» Вагит Алекперов ($15,2 млрд).

Самые богатые из российских миллиардеров, попавших в список Forbes стали беднее — ни у одного из них не зафиксировано состояние более $20 млрд, хотя в 2019 году таких бизнесменов было пять. Зато суммарное состояние российских миллиардеров из рейтинга увеличилось с $386,3 млрд до $392,3 млрд.