Елена Веселая: История пациента «Склифа» №1

Лет 15 назад в ЦКБ умерла от двусторонней пневмонии молодая женщина, жена молодого олигарха. Все возмущались - полы паркетные, врачи анкетные. Но теперь-то я знаю, что это за болезнь, и каково это - отхаркивать красно-коричневые куски сухой губки...

А если это все сопровождается туманными и непонятными сведениями про новый вирус, от которого непонятно, куда бежать и чего бояться...

Пока я гуляла по прекрасному солнечному Маастрихту, мои друзья иронизировали по поводу скупки гречки и туалетной бумаги. Про пижамки и приятности посещений знакомых в карантине. А я уже летела в Москву ночным самолетом из Дюссельдорфа.

Ошибка номер один: нельзя пренебрегать ни возможностью, ни опасностью. Девушка, коллеги которой стали очень скоро единственными спутницами моей жизни на долгое время, больше смотрела в телефон, чем на прилетевших. Хотите померить температуру? Не хотим, радостно заржали мы. Мы хотели домой. Да и не бывает у меня температуры никогда!

Ошибка номер два:

Ни врачи, ни государство не объяснило, в чем, собственнно, суть принимаемых мер. В какой-то момент я решила померить температуру. И вызвать скорую. С этого начну в следующий раз. Оказалось, устаю сильно ((

***

Главное, что нужно знать об этом вирусе - сам по себе он не является отдельной болезнью. Он - катализатор иммунных процессов, в результате которых слабое место выгорает - в основном поражая легкие. Он может напасть на вас, а может пройти мимо. Поэтому подсчёт выживших, контактировавших или заболевших не совсем правилен.

Короче, я вызвала скорую. Теперь понимаю, что это как раз люди из склифа, с которыми общаюсь последний месяц.

Ошибка номер 3: взяв мазок, врачи ничего не говорят. Человек предполагает, что раз ему не звонят, значит, все в порядке. Ну и я так решила. Только вот стала засыпать. Утром глаза открыла, кота покормила - и спать. Есть не хочу, работа идёт медленнено...

Пришла милая женщина-врач, и я впервые услышала слово «сатурация» - насыщаемость крови кислородом. Вызывайте скорую! - сказала врач. И я - отказалась (ошибка 4) - котик, работа, неохота двигаться... вместо этого вызвала врача из поликлиники - он рекомендовал купить стрепсилс. Я решила, что болезнь простая. И осталась дома. Лучше поспать. /продолжение следует/ только сейчас понимаю уровень собственной дикости(((

***

Подруга слышит мой угасающий голос и твердит: вызывай скорую. А я, как Леонид Андреев, - «погасим наши фонарики и погрузимся во тьму». Короче, утром вызвала. И

вот. Тут-то оказалась главным носителем короны, пациентом склифа номер 1.

Там все различия между людьми заканчиваются в приемном покое. Брать с собой ничего не надо - все равно отнимут. В реанимации тебя вытряхивают голым в кровать, нет ни мужчин, ни женщин, ни детей. И это уже совсем другая история.

Есть русские мужчины - особый тип, спокойные, уверенные, попу чужую подотрут, кровь возьмут так, что во сне не заметишь. С терпением, двужильностью, спокойствием... теряются только перед гламурными кисами, которые собирают их вокруг себя и лежат, закатив глазки, принимая подачу судна как спа-процедуру. А вот девушки сестры - порезче, попроще, зато слова находят и для кис тоже.

Короче, первая ночь. Конечно, мне что-то дали, и я уснула. Проснулась от шепота в ухо - ну что, весёленькая, будем выздоравливать? Отчетливо помню отсутствие физического тела - два глаза на квадратной латунной тарелке.

Помню броуновское движение людей в масках и белых робах, которые все время что-то делают. Среди ночи показалось, что через потолок лезет белый дым - спрашивала потом, ничего подобного. Утром пришёл обход - очень модный. Ангелы смерти с красной точкой рта. Потом они уже никогда не были такими красивыми. Маски менялись, стали больше похожи на консервные банки. Но людей за масками и очками научилась узнавать. Трое перчаток, дикое количество дезинфекции... движения, доведённые до автоматизма. Лишь во вторую ночь я услышала похабный голос, матерившийся по поводу больных. Больше его не было. Только нейтральность, только работа, только команда. Так что, Рената Муратовна, ваши медсестры - про искусство (наверно) жизнь это другое.

На вторую ночь я попросила меня убить. Надо сказать, картинки очень яркие перед глазами, стихов вспомнила уйму. Представила себе аукцион своих украшений и книг в пользу хорошего фонда. Танюшкин голос шепнул - да ты что, надо жить! /продолжение следует/

***

Для удобства персонал пишет свои имена фломастером на спине. Иначе они все одинаковы. Меня не перестаёт удивлять постоянная занятость - они работают каждую минуту. А я обнаруживаю, что в груди у меня пробита дыра ниже мембраны. И я не могу произнести ни одного слова. Самым страшным словом становится санация - когда в дыру в груди лезут зондом и чистят мокроту. Можно описаться от облегчения.

Тело потихоньку возвращается. Кормят через зонд, сам процесс не доставляет никаких ощущений - ни приятных, ни не приятных. Ну мы там не академики Сахаровы все лежим((

Ужас от того, что больше не скажешь слова никогда, накрывает гораздо больше. Вчера с дикой болью вырвали трубку из груди, и я произнесла несколько слов. Пока они выходят вместе с кровью и хрипом, как у фыркающей лошади. Но я надеюсь научиться говорить снова. /продолжение следует/

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