Минпромторг: Россия может себе позволить помогать другим странам

В Минпромторге сообщили, что российская система здравоохранения обеспечена всем необходимым, в ответ на вопрос, почему страна оказывает помощь другим государствам, когда самим не хватает масок и антисептиков. Об этом сообщает Telegram-канал стопкоронавирус.рф.

Там же отмечается, что в России сейчас одноразовые медицинские маски производят около 20 предприятий, и в сутки в среднем шьется 1,6 млн масок. К двадцатым числам апреля планируется выпускать в сутки 4 млн штук.

На вопрос, почему масок и антисептиков нет в аптеках, Минпромторг ответил, что направил в регионы более 25 млн защитных масок.

«Решение по распределению масок в субъектах РФ принимают местные власти, исходя из потребностей и конкретной ситуации в регионе. Кроме масок министерство отправило 245 тыс. упаковок антисептиков в ряд регионов, где не существует или недостаточно собственных производств дезинфицирующих средств», — говорят в Минпромторге.

При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече фракции «Справедливая Россия» с правительством заявил о нехватке средств защиты у медперсонала: «Эта ситуация на сегодняшний день присутствует во многих поликлиниках. Поэтому хотелось бы, чтобы оперативный штаб взял эти вопросы на контроль. Нам важно делать все для того, чтобы врачи чувствовали поддержку и сами не становились инфицированными, исполняя свой врачебный долг».

Напомним, что во время попытки обеспечить врачей одной из больниц Новгородской области средствами защиты, были задержаны представители профсоюза «Альянс врачей», также на беседу в полицию вызывали активиста из Коломны, начавшего сбор средств для помощи медикам. Сотрудники больниц по всей стране при этом продолжают заражаться COVID-19.