Работодатели начали сокращать зарплаты и увольнять сотрудников

Около 30% бизнесменов уже отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, а почти половина – перевели их на неполный рабочий день с сокращением зарплат, показал опрос Центра стратегических разработок, проведенный с 31 марта по 2 апреля. Еще 20% опрошенных компаний только собираются перевести работников на неполный рабочий день с сокращением зарплат, передают «Ведомости». 16% предпринимателей уже уволили сотрудников, а еще 31% собираются сделать это в ближайшее время.

Что касается мер поддержки, то больше всего бизнес хотел бы отмены НДС на полгода, введения отсрочки по уже возникшему НДС, а также субсидий на зарплаты работникам и налоговых каникул на НДФЛ и страховые взносы, которые работодатели платят за сотрудников.