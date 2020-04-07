Росавиация отложила вывоз россиян из Южной Кореи из-за путаницы

Разрешение на вылет 7 апреля самолета, который должен был доставить жителей Дальнего востока из Сеула, было отозвано Росавиацией из-за путаницы с количеством пассажиров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

«Перепутали тех, кто должен был вылетать из Хабаровска в Сеул, и тех, кто наоборот, должен был вернуться домой в Россию. Кто допустил такую ошибку — сейчас выясняют. Борт ждет в аэропорту Хабаровска разрешения на вылет. Он может состояться 8 апреля утром, предварительно в 9 утра по местному времени», — сообщают в правительстве региона.

Напомним, что после прекращения в ночь с 3 на 4 апреля вылетов за границу, правительство России возобновило рейсы с 6 апреля, чтобы вывозить соотечественников на родину.