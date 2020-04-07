О переносе единого дня голосования ЦИК подумает в июне

Решение о возможном переносе единого дня голосования с сентября на более поздний срок нужно будет принимать в середине июня, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

«Огромная надежда, что ситуация [с распространением коронавируса] значительно улучшится. Но вместе с тем, с точки зрения правовых инструментов, законодатель сказал, что если ситуация будет требовать какой-то адекватной реакции, то такая реакция возможна», — сказала она, передает «Интерфакс».

Если голосование перенесут, прежние органы власти и чиновники останутся на своих местах до новых выборов.