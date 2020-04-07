Россия подтвердила участие во встрече ОПЕК+ 9 апреля

Россия во вторник 7 апреля подтвердила свое участие в совещании крупнейших стран-производителей нефти ОПЕК +, которое назначено на 9 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Министерства энергетики.

Ожидается, что страны, в первую очередь Саудовская Аравия и Россия, договорятся о значительном снижении добычи нефти. На прошлой неделе о возможности сделки говорил Дональд Трамп.

Встреча ОПЕК+ пройдет по видеосвязи из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее ее планировали провести 6 апреля, но дата была сдвинута, чтобы, согласно источникам в ОПЕК, «дать больше времени для переговоров».

По данным Bloomberg, фьючерсы на нефть марки Brent возобновили рост во вторник на фоне новостей о грядущей сделке, поднявшись на 1,4% до $33,52 за баррель (по состоянию на 9:35 утра в Лондоне). Тем не менее, если сделка о сокращении между странами коснется только 10 млн баррелей в день, это не сильно повлияет на переизбыток предложения, который оценивается в 35 млн баррелей в сутки. В некоторых уголках мира цены на нефть уже стали отрицательными, и трейдеры складывают ее в танкеры рекордными темпами, чтобы хранить ее в море до лучших времен.