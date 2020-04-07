Пожаловавшегося на нехватку средств защиты врача вызвали в прокуратуру

В Москве прокуратура начала проверку центра нейрохирургии имени Бурденко после интервью врача Всеволода Шурхая, который рассказал о нехватке средств защиты. Об этом сообщает штаб правовой помощи «Агоры».

24 марта «Настоящее время» опубликовало материал, в котором Шурхай рассказал журналистам, что в его отделении врачам не хватает масок-респираторов и нет ультрафиолетовых ламп, которые очищают воздух, хотя по распоряжению главного санитарного врача Москвы больницы должны быть обеспечены как лампами, так и другими средствами защиты. Кроме того, сотрудникам отделения предложили измерять себе температуру ртутным градусником — единственным на отделение из 40 человек. На это он пожаловался в прокуратуру и Роспотребнадзор.

25 марта главный врач Центра обратился к Шурхаю с просьбой «дать письменное пояснение» по поводу публикации в СМИ. Медику также намекали на увольнение за «вынос сора из избы» и упрекали в том, что он сразу обратился в СМИ.