В посольстве США узнали о рейсе «Москва-Нью-Йорк» за полтора часа до закрытия регистрации

UPD: Рейс перенесли на 18:00.

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Американские дипломаты получили информацию о вылетающем сегодня, 7 апреля, в 14:15 рейсе из Москвы в Нью-Йорк примерно за полтора часа до конца регистрации. Об этом пишет в Twitter пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс.

«Аэрофлот» только что сообщил нам, что он запросил разрешение на выполнение рейса в Нью-Йорк сегодня в 14.15, 7 апреля. Любой забронированный билет на рейс, отмененный 3 апреля, автоматически перебронируется на сегодняшний рейс», — отмечает Росс. Воспользоваться рейсом могут и другие пассажиры.

При этом регистрация будет открыта до 13:00 по московскому времени, а информация в посольство поступила в 11:20.

«Пожалуйста, направляйте все вопросы в «Аэрофлот». Еще вчера вечером и сегодня утром российское правительство и «Аэрофлот» опровергали информацию о существовании авиарейса на сегодня. Представительство США в России будет энергично искать объяснения этому еще одному необъяснимому изменению в последнюю минуту», — отмечает Росс.

По ее словам, посольство продолжает планировать для граждан США специальные чартерные рейсы на четверг 9 апреля.