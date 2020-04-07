Екатерина Ступина: Выжить в московском карантине

Нам позвонили поздно вечером в субботу 4 апреля и сообщили о положительном результате теста на коронавирус у Жени. И тут же внесли в black-лист Роспотребнадзора всю нашу семью. На следующий же день (это было вчера) к нам явилась бригада скорой помощи в противочумных костюмах и с кипой документов для забора анализов. 2 часа длилась эта унизительная процедура выписывания направлений–согласий–нарядов, фотографирования (для городских камер видеонаблюдения) и взятия мазков. За выход из квартиры нам грозит до 7 лет лишения свободы. Все наши личные данные вместе с фотографиями переданы спецслужбам.

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Что дальше? Думаете, кто-нибудь помогает семьям, оказавшимся в квартирной изоляции? Никто. Мы звонили по телефону горячей линии, нам сказали, что доставку продуктов и вынос мусора мы должны организовывать самостоятельно. А это самая насущная проблема тех, кто оказался в изоляции, учитывая, что сейчас в Москве вообще перебои с доставкой. Мало этой головной боли, нам еще беспрестанно звонят какие-то службы с целью проконтролировать, как мы самоизолируемся, просят установить специальное приложение, для того чтобы следить за нами, а если мы откажемся с ними беседовать, будут приходить, проверять, дома ли мы.

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Мы продолжаем работать удаленно, у нас дома дети, мы как-то должны поддерживать ведение домохозяйства, а нас еще вынуждают беспрестанно отчитываться! К счастью, все мы здоровы и чувствуем себя хорошо. Мы действительно самоизолировались и находимся дома. Но наше государство теперь превращает жизнь нашей семьи в ад. Мне даже страшно подумать о тех, кто оказался в подобной ситуации без денег или друзей, которые смогут выручить. Что им теперь делать?

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Вдруг кто-то из ваших соседей оказался в подобной ситуации, поинтересуйтесь, не нужна ли им помощь? Поверьте, наше государство страшнее, чем коронавирус!

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