Апелляционный суд оправдал обвиненного в сексуальных преступлениях экс-казначея Ватикана

Верховный суд Австралии оправдал обвиняемого в сексуальном насилии над двумя подростками бывшего префекта Секретариата по делам экономики Ватикана, кардинала Джорджа Пелла. Через несколько часов после этого Папа Франциск молился в утренней мессе за тех, кто «страдает от несправедливых приговоров», сообщает Reuters.

Джордж Пелл в марте 2019 года получил 6 лет тюрьмы за сексуальное насилие над двумя мальчиками в 1990-х годах. Он стал самым высокопоставленным представителем католической церкви, признанным виновным в сексуальных преступлениях против детей.

Семь судей Верховного суда Австралии единодушно отклонили обвинения и согласились с тем, что ранее прошедший суд присяжных «должен был усомниться» в его вине. Пелл, который говорил о своей невиновности на протяжении всего длительного судебного процесса, теперь не может быть обвинен повторно.

Через несколько часов после оправдательного приговора Папа Франциск в своей утренней мессе, которая последние недели была связана с темой коронавируса, заявил, что будет молиться о незаконно обвиненных. Он сравнил страдания тех, кому были вынесены несправедливые приговоры, с тем, как старейшины еврейской общины преследовали Иисуса с «упрямством и яростью, хотя он был невиновен».