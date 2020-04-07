Ежедневный прирост количества заболевших в России превысил 1100 человек

За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случаев коронавируса в 43 регионах, 11 человек умерли. Впервые диагноз поставлен в Республике Карачаево-Черкесия. Всего зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. Умерли 58 человек, выздоровели 494.
Новые случаи зафиксированы в следующих регионах:
🔸Москва — 697
🔸Санкт-Петербург — 69
🔸Московская область — 67
🔸Брянская область — 32
🔸Калининградская область — 29
🔸Ставропольский край — 19
🔸Пензенская область — 19
🔸Ханты-Мансийский АО — 19
🔸Ямало-Ненецкий АО — 18
🔸Ивановская область — 14
🔸Республика Дагестан — 13
🔸Республика Коми — 11
🔸Краснодарский край — 11
🔸Волгоградская область — 11
🔸Пермский край — 11
🔸Тульская область — 10
🔸Ростовская область — 8
🔸Владимирская область — 7
🔸Свердловская область — 7
🔸Тюменская область — 7
🔸Республика Ингушетия — 6
🔸Саратовская область — 6
🔸Орловская область — 5
🔸Ярославская область — 5
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 5
🔸Хабаровский край — 5
🔸Калужская область — 4
🔸Псковская область — 4
🔸Республика Калмыкия — 4
🔸Удмуртская Республика — 4
🔸Омская область — 4
🔸Белгородская область — 3
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 3
🔸Чувашская Республика — 3
🔸Иркутская область — 3
🔸Республика Башкортостан — 2
🔸Кировская область — 2
🔸Ульяновская область — 2
🔸Республика Северная Осетия — 1
🔸Чеченская Республика — 1
🔸Челябинская область — 1
🔸Приморский край — 1
🔸Республика Крым — 1