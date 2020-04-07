Ежедневный прирост количества заболевших в России превысил 1100 человек

За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случаев коронавируса в 43 регионах, 11 человек умерли. Впервые диагноз поставлен в Республике Карачаево-Черкесия. Всего зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. Умерли 58 человек, выздоровели 494.

Новые случаи зафиксированы в следующих регионах:

🔸Москва — 697

🔸Санкт-Петербург — 69

🔸Московская область — 67

🔸Брянская область — 32

🔸Калининградская область — 29

🔸Ставропольский край — 19

🔸Пензенская область — 19

🔸Ханты-Мансийский АО — 19

🔸Ямало-Ненецкий АО — 18

🔸Ивановская область — 14

🔸Республика Дагестан — 13

🔸Республика Коми — 11

🔸Краснодарский край — 11

🔸Волгоградская область — 11

🔸Пермский край — 11

🔸Тульская область — 10

🔸Ростовская область — 8

🔸Владимирская область — 7

🔸Свердловская область — 7

🔸Тюменская область — 7

🔸Республика Ингушетия — 6

🔸Саратовская область — 6

🔸Орловская область — 5

🔸Ярославская область — 5

🔸Кабардино-Балкарская Республика — 5

🔸Хабаровский край — 5

🔸Калужская область — 4

🔸Псковская область — 4

🔸Республика Калмыкия — 4

🔸Удмуртская Республика — 4

🔸Омская область — 4

🔸Белгородская область — 3

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 3

🔸Чувашская Республика — 3

🔸Иркутская область — 3

🔸Республика Башкортостан — 2

🔸Кировская область — 2

🔸Ульяновская область — 2

🔸Республика Северная Осетия — 1

🔸Чеченская Республика — 1

🔸Челябинская область — 1

🔸Приморский край — 1

🔸Республика Крым — 1