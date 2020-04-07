Минюст США: Россия заплатила $5 млн за право проведения чемпионата мира по футболу

Министерство юстиции США представило обвинительное заключение о взятках чиновников ФИФА, касающихся чемпионатов мира по футболу, один из которых прошел в России в 2018 году, а второй должен состояться в Катаре в 2022.

Ранее прокуроры не раскрывали схему, которая помогла получить голоса России и Катару на право проведения соревнований. На этот раз в заключении более подробно говорится о деньгах, которые были выплачены пяти высокопоставленным лицам ФИФА перед голосованием 2010 года.

Так от России, по мнению Минюста, получил взятку в $ 5 млн бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер. Деньги, предположительно, поступили ему от 10 различных подставных компаний, в том числе через офшоры в Кипре и Британских Виргинских островах. Представителю исполкома ФИФА Рафаэлю Сальгеро от России за голос обещали $1 млн.

Катар подкупил бывшего президента Бразильской футбольной конфедерации Рикардо Тейшейра, бывшего вице-президента ФИФА Николаса Леоза (умер в прошлом году), и представителя аргентины в исполкоме Хулио Грондона (умер в 2014 году).