Отсутствие рейса для вывоза россиян из США власти объясняют малым количеством желающих вернуться

Россиянам, которые не смогли покинуть США из-за приостановки авиасообщения, придется жить в семьях соотечественников. Вывозной рейс пока не удается организовать, так как людей, изъявивших желание уехать, мало, сказал посол России в США Анатолий Антонов.

«В Москве важно увидеть, сколько в действительности россиян планируют вернуться домой. А для этого важно каждому соотечественнику, нацеленному на выезд из США в Россию, зарегистрироваться на соответствующем разделе портала «Госуслуги». Пока это сделали лишь немногие, что явно недостаточно для направления сюда даже одного самолета», — рассказал он.



Он отметил, что власти «в условиях жесткой нехватки средств» продолжают финансировать проживание 47 россиян в гостинице недалеко от Нью-Йорка. «Однако уже завтра будем вынуждены просить их согласиться на размещение в семьях соотечественников, которые любезно согласились предоставить для нуждающихся свое жилище», — говорит Антонов.

6 апреля Россия возобновила вывозные авиарейсы, приостановленные в ночь на 4 апреля.

