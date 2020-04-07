Большинство россиян поддержали закон против домашнего насилия

79% жителей России считают, что нужно принять закон, гарантирующий женщинам защиту от домашнего насилия. При этом 71% опрошенных лично не сталкивались с этой проблемой и заявляют, что подобное не случалось с их родней и знакомыми. Об этом говорится в исследовании «Левада-центра», результаты которого приводит «КоммерсантЪ».

61% респондентов говорят о насилии над женщиной со стороны мужа или партнера, как о серьезной проблеме российского общества. 31% считает проблему преувеличенной.

79% россиян хотели бы, чтобы появился закон, гарантирующий женщине защиту от насилия со стороны ее мужчины. Против выступают 16%. Последние аргументируют это тем, что проблемы нет (18%), необходимые законы уже есть (15%), не нужно «лезть в семью» (14%) и «женщины будут злоупотреблять законом» (14%). 11% противников считают, что женщины, которых бьют «сами виноваты, такого выбрали».

«С ней сталкиваются россияне вне зависимости от своего возраста, достатка, образования или места жительства, — говорит о проблеме домашнего насилия замдиректора «Левада-центра» Денис Волков. — О конкретных случаях насилия в семье знает каждая третья российская женщина и каждый пятый российский мужчина. Наибольшую информированность демонстрируют неработающие женщины, занимающиеся домашним хозяйством. Их повышенная осведомленность может объясняться как большими возможностями для общения с подругами и пострадавшими от насилия, так и большая уязвимость таких женщин перед их работающими партнерами».

При этом, по словам Волкова, некоторые опрошенные люди заявляли, что проблема «занесена к нам с Запада».

Напомним, что в период карантина из-за пандемии с домашним насилием призвал усиленно бороться Генсек ООН Антониу Гутерриш, который отметил резкий всплеск обращений пострадавших.