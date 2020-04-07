Роскосмос обвинил Трампа в планах захватить другие планеты

Попыткой экспроприации космического пространства и агрессивными планами по фактическому захвату территорий других планет назвали в Роскосмосе указ президента США Дональда Трампа о коммерческой добыче ресурсов на Луне и Марсе.

Все это не настраивает страны на плодотворное сотрудничество отметил, заместитель генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев. «В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах — все помнят, что из этого вышло», — добавил он.

Трамп ранее подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах. «Космическое пространство является юридически и физически уникальной областью человеческой деятельности, и США не рассматривают его как всеобщее достояние», — говорится в документе.