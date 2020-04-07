Трамп подписал указ о добыче ископаемых на Луне и Марсе

Для успешной реализации программ по исследованию Луны, Марса и других космических тел коммерческими организациями потребуется добыча и использование в космосе полезных ископаемых. Указ президента США Дональда Трампа дает американцам возможность заниматься этой деятельностью, сообщает Белый дом.

«Американцы должны иметь право заниматься коммерческой разведкой, добычей и использованием ресурсов в космическом пространстве в соответствии с действующим законодательством. Космическое пространство является юридически и физически уникальной областью человеческой деятельности, и США не рассматривают его как глобальное достояние. Соответственно, политика США должна поощрять международную поддержку государственно-частной добычи и использования ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством», — говорится в указе.

Отмечается, что существовала неопределенность в отношении права на добычу и использование космических ресурсов, так как США не подписывали соглашение 1979 года о деятельности государств на Луне и других небесных телах (его ратифицировали только 18 стран).