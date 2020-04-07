Число личных банкротств россиян резко выросло

Темпы банкротства населения ускоряются в регионах: так, в Краснодарском и Пермском краях, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии число банкротств увеличилось более чем в два раза. Кратный рост зафиксирован в регионах, которые не входят в число лидеров по банкротствам — это Оренбургская, Тюменская, Курская, Орловская, Магаданская области, Камчатский край, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.
Пока рост числа банкротств связан с развитием судебной практики и распространением информации о процедуре, пояснил руководитель Федресурса Алексей Юхнин. Он, однако, не исключает всплеска новых банкротств на фоне кризиса и возможного внедрения внесудебных процедур для некоторых должников.
Ожидать всплеска банкротств по заявлениям кредиторов можно через пять-шесть месяцев, по заявлениям самих должников — через два месяца, оценивает юрист Владимир Ефремов. Он связывает это с особенностями наступившего кризиса. «Текущий кризис в отличие от кризиса 2015 года вызван целым рядом факторов — волатильность рубля и пандемия, что объективно приведет к повышенным рискам несвоевременной выплаты зарплат или их снижению. Именно они являются основными триггерами потребительского банкротства», — пояснил юрист. Еще одна причина — более широкая осведомленность граждан о банкротстве по сравнению с 2015 годом.