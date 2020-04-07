Работникам пострадавших от карантина отраслей усложнили получение кредитов

Банки будут внимательнее рассматривать кандидатов в заемщики, работающих в пострадавших от коронавируса сферах. «Альфа-банк» уже временно ограничил выдачу таким россиянам кредитов, и другие могут последовать его примеру, сообщают «Ведомости».

«Мы стремимся защитить клиентов от чрезмерных кредитных рисков: если клиент из-за экономических трудностей не сможет выплачивать кредит, пострадают обе стороны сделки. Мы надеемся, что ситуация улучшится в обозримом времени», — заявил изданию представитель «Альфа-банка». Их примеру планирует последовать большинство из опрошенных топ-30 российских банков.

«Открытие» теперь проводит более пристальную оценку заемщиков, «Ренессанс кредит» скорректировал кредитные политики под экономическую ситуацию (правда, не уточнил как именно), «Ак барс» ввел дополнительные требования к заемщикам, «МТС банк» будет вводить дополнительные скоринговые оценки для крупных займов (ипотеки и нецелевых кредитов).

«Совкомбанк» на данный момент подходит индивидуально к каждому кандидату. Первый зампред правления банка Сергей Хотимский говорит, что «отрасль имеет существенное, но не определяющее значение», так как есть компенсирующие факторы (например, имущество, кредитная история, образование и трудовые навыки).

«Райффайзенбанк», «Тинькофф», «Газпромбанк», ВТБ, «Дом.РФ» , МКБ, «Уральский банк реконструкции и развития» не вводят новые ограничения для заемщиков.