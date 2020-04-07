Минкомсвязи утвердило список социально значимых сайтов

Минкомсвязи начинает эксперимент с бесплатным доступом к социально значимым сайтам, который продлится до 1 июля.

Согласно приказу ведомства, в ходе эксперимента операторы связи будут должны предоставить бесплатный доступ к 391 сайту. Это ресурсы органов федеральной власти, образовательные сайты и страницы крупных музеев, сервисы «Яндекса», Mail.ru, мессенджеры ICQ, «ТамТам», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Среди СМИ, которые отнесли в социально значимым, названы интернет-страницы РИА ФАН, «Интерфакса», «Комсомольской правды», Первого канала, «России», RT, НТВ и других.