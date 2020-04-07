Болеющий COVID-19 Борис Джонсон переведен в отделение интенсивной терапии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 7 апреля был переведен в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения здоровья на фоне коронавируса. Его заместителем назначен министр иностранных дел королевства Доминик Рааб, сообщает Reuters.

Борис Джонсон был госпитализирован в больницу Святого Томаса в центре Лондона поздно вечером 5 апреля, после того как у него 10 дней держалась высокая температура. Врачи намеревались провести дополнительное обследование политика. Однако в течение следующих 24 часов состояние Джонсона быстро ухудшилось, и он был переведен в отделение интенсивной терапии. В правительстве заявили, что это «мера предосторожности, на случай если ему потребуется ИВЛ, чтобы помочь в восстановлении».

Так как у Британии нет официального плана преемственности на случай недееспособности премьер-министр, Джонсон попросил быть его заместителем в случае необходимости министра иностранных дел Доминика Рааба. До этого Рааб сообщал на брифинге, что Джонсон продолжает руководство из больничной палаты.