Кадыров: «Мы не будем впускать лиц без прописки в Чечне»

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил премьеру России Михаилу Мишустину на требование не закрывать границы регионов.

«Мы никогда не говорили о закрытии границ и не закрывали их для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов, оборудования, не принимали меры, которые негативно сказались бы на логистике. Мы заявляли и повторяем, что сделаем возможное и невозможное, чтобы обезопасить один из регионов России — ЧР и проживающих в ней граждан РФ, — написал Кадыров в Telegram, комментируя слова премьера о том, что закрывать границы регионов нельзя.

Он рассказал о двух случаях завоза коронавируса и Москвы. По словам Кадырова, подобные явления ставят под угрозу здоровье жителей: «Ради спасения жизни можно и две недели и два месяца находиться в изоляции, можно идти на любые жесткие меры. Люди в колониях живут годами и не умирают от этого. Мы стремимся не допустить завоза инфекции и переезда больных из ЧР в другие регионы».

«Мы не будем впускать лиц без прописки в ЧР. Негативный опыт уже есть. Завезли инфекцию, десятки заболели, одна женщина умерла», — заключил глава Чечни.