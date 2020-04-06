Суд в Москве оштрафовал Иисуса Воробьева за неповиновение полиции

Жителя Москвы Иисуса Воробьева, гулявшего с собакой на Патриарших, суд оштрафовал на 1000 рублей по делу о неповиновении сотрудникам полиции. Как сообщает адвокат «Правозащиты Открытки» Олег Елисеев, это постановление будет обжаловано.

Воробьева задержали 4 апреля, когда он выгуливал свою собаку рядом с домом, на Патриарших прудах. При этом сотрудники полиции отказались выслушать его и, несмотря на просьбу, не дали ему завести собаку домой. Мужчину доставили в Пресненское ОВД, затем якобы для выяснения личности возили в ОВД «Хамовники».