ЦБ выделяет банкам 150 млрд рублей для кредитов бизнесу

150 млрд рублей выделяет ЦБ банкам России, чтобы те выдавали беспроцентные кредиты малому и среднему бизнесу для выплат зарплат. Деньги с 8 апреля начнут выдавать Сбербанк, ВТБ, МСП-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк и банк «Открытие» сообщили ТАСС в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Максимальная величина выдаваемых кредитов будет определяться исходя из численности занятых на предприятии и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев. Предполагаемый объем поддержки составит около 130 млрд руб., охват — 1,5 млн сотрудников. При этом 75% гарантийного покрытия возьмет на себя государство через ВЭБ РФ.