Евгений Пригожин подал иск к Любови Соболь

Известный как «повар Путина» бизнесмен Евгений Пригожин подал иск к юристу «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь за то что та назвала его «бандитом» и обвиняла в попытке убить ее мужа в сюжете телеканала «Царьград». Об этом сама Соболь сообщает в Twitter.

«Судя по требованиям, на этот раз 88 млн рублей не хочет, а хочет опровержения слов, что он бандит и стоит за нападением на моего мужа», — отмечает Соболь, вспоминая иск к оппозиционерам от связанного с Евгением Пригожиным комбината питания «Московский школьник».

В новом иске речь идет о вышедшем 20 июня 2019 года материале телеканала «Царьград» (который также является ответчиком) под названием «Для политика не очень хорошо отмалчиваться. Любовь Соболь не смогла ответить ни на один вопрос «Царьграда». В этом материале есть видео, в котором Соболь несколько раз говорит: «бандит Пригожин напал на моего мужа» и «бандит Пригожин хотел убить моего мужа». По мнению Евгения Пригожина, данное высказывание порочит его честь, достоинство и деловую репутацию.

Пригожин требует через суд опровержения того, что он «бандит» и имел умысел убийства мужа Соболь. А также удаления материала.

Напомним, что о возможной связи Евгения Пригожина с напавшим в 2016 году на мужа Соболь Сергея Мохова сообщалось в расследовании «Новой газеты».