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Германия выделила более триллиона евро на борьбу с последствиями эпидемии

06.04.2020

На мероприятия по поддержке экономики в условиях эпидемии коронавируса власти Германии выделили свыше триллиона евро. Общая сумма средств, выделенных на всех уровнях государственной власти и управления, составила €1,137 трлн, передает DW

Основная сумма поступит в распоряжение Фонда стабилизации экономики, который должен обеспечить финансирование предпринимателей, пострадавших от антиэпидемиологических ограничений, и предоставить банкам гарантии под кредиты, взятые владельцами предприятий.

Другими областями антикризисного финансирования является пособия по неполной занятости работникам предприятий, вынужденных сократить производство, поддержка малого бизнеса и дополнительные вложения в сферу здравоохранения.

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