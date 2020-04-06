Экономические последствия пугают россиян сильнее коронавируса

Проблемы в экономике из-за коронавируса страшат 60% жителей России, при этом заразиться боятся лишь 29%, а что заболеют родственники — 52%, показывает исследование Online Market Intelligence (OMI). Результаты публикуют «Ведомости».

Экономические последствия на себе ощутили уже 60% опрошенных, а у 45% серьезно упал семейный доход. У 23% респондентов пострадал бизнес, у 15% закрылось место работы (но 60% из них верят, что после открытия они продолжат деятельность), а 5% просто потеряли работу (76% из них не надеются скоро найти новую).

Социологи отмечают, что 34% респондентов переживают о смене образа жизни из-за коронавируса, столько же опрошенных пугает вероятность массовых смертей.